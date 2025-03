Thesocialpost.it - Aggredita dal collega a martellate e pugni, l’incubo di Barbara: “Mi sono finta morta”

Leggi su Thesocialpost.it

Una giornata che sembrava normale si trasformò in un incubo perBartolotti, una giovane ragioniera che viveva una vita serena tra famiglia e lavoro. Quello che sembrava un incontro di routine con unsi rivelò un’aggressione brutale:, coltellate, e poi le fiamme.sopravvisse fingendosi, ma la sua esistenza cambiò per sempre.Una vita stravolta dalla violenzalavorava come ragioniera in un’impresa edile e si occupava anche di mansioni pratiche. Tra i suoi colleghi c’era un geometra, nipote del proprietario, che spesso la accompagnava durante i trasferimenti per motivi di sicurezza. Sabato 20 dicembre 2003, quell’uomo la chiamò insistentemente, chiedendo di incontrarla. La giovane salì sulla sua auto, ignara di ciò che stava per accadere.