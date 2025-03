Zonawrestling.net - AEW: Tag team match femminile annunciato per Dynamite del 5 marzo

Un nuovo incontro è stato aggiunto alla card del prossimo episodio di AEWdi mercoledì. Kris Statlander e Thunder Rosa affronteranno Megan Bayne e Penelope Ford in undi tagche promette scintille dopo settimane di tensione crescente.L’annuncio dell’AEW per ildi tagL’AEW hala notizia domenica attraverso i propri canali social, scrivendo: “Settimane di tensione finalmente esplodono in questo grandedi Tagmercoledì notte aalle 8/7c su TBS + Max!”Questo incontro arriva come naturale evoluzione degli eventi visti nell’ultima puntata dello show settimanale della federazione di Tony Khan.Gli antefatti: cosa è successo nell’ultimoLa scorsa settimana a AEW, Megan Bayne ha sconfitto Kris Statlander grazie all’aiuto di Penelope Ford a bordo ring.