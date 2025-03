Zonawrestling.net - AEW: “Big Boom” AJ torna sul ring a Revolution con Orange Cassidy e Mark Briscoe

Tra i tanti ospiti che negli anni sono passati dalla AEW come wrestler, sicuramente uno dei più inaspettati – in termini di successo sul– è senza dubbio l’influencer “Big” AJ, che in America conta milioni di follower tra Instagram e TikTok. Forte del suo passato da wrestler nei primi anni 2000, AJ ha fatto il suo debutto per la compagnia di Tony Khan a ottobre, durante Full Gear, dove ha sconfitto QT Marshall lottando tra l’altro nonostante un infortunio alla caviglia. E ora per lui si prospetta il secondo incontro della carriera in AEW, a.Match 3 contro 3 confermatoNella puntata di ieri di Collision, infatti, Johnny TV e Mansoor e Mason Madden, gli MxM Collection, hanno apertamente sfidato AJ a un 3 contro 3 per, certi che l’influencer non sarebbe riuscito a trovare due alleati.