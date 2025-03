Ilnapolista.it - Adeyemi ora è come nuovo, fa specie pensare che a gennaio era pronto un contratto col Napoli (Süddeutsche)

Leggi su Ilnapolista.it

Karimè stato a un passo dal vestire la maglia del, ma non è stato mai convinto del trasferimento a. Ora in Germania se lo godono ec(ieri ha dominato la partita e ha segnato un gol bellissimo per il 2-0 del Dortmund contro il St. Pauli ndr). La Suddeutsche gli ha dedicato un’analisi approfondita, proprio perché è improvvisamente tornato in augel’uomo del momento.sta mostrando qualità che erano rimaste nascoste (Suddeutsche)Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:“«Le ultime partite sono andate abbastanza bene per me», ha detto nel post-gara. Certo, c’era sempre “margine di miglioramento”, ma in linea di massima poteva essere soddisfatto della sua condizione. Per la cronaca, questa affermazione veritiera diviene registrata sabato 1° marzo, poco dopo le 18.