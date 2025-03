Thesocialpost.it - Addio ad Angie Stone: la leggenda dell’R&B muore in un incidente stradale

Leggi su Thesocialpost.it

La cantante, icona della musica R&B e soul, è morta all’età di 63 anni in un tragicoautomobilistico avvenuto a Montgomery, in Alabama. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell’artista, il cui vero nome era Angela Laverne Brown, che ha riferito alla testata Variety che l’è avvenuto ieri mattina mentre la cantante stava rientrando da uno spettacolo. Il suo portavoce, parlando alla CNN, ha dichiarato: “La voce e lo spirito divivranno per sempre nei cuori di coloro che ha raggiunto”.Nata il 18 dicembre 1961 a Columbia, nella Carolina del Sud,ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come membro del trio hip-hop The Sequence, il primo gruppo rap femminile sotto contratto con laria Sugar Hill Records.