Quotidiano.net - Addio a Fulco Pratesi. Portò il Wwf in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Riavvolgendo il nastro dell’avventurosa vita di– il fondatore di Wwfmorto ieri a 90 anni a Roma, dove era ricoverato –, più che gli estremismi (mai una doccia per 60 anni) e le vittorie (la creazione di 100 oasi naturalistiche), rimarrà il momento in cui, giovane cacciatore di famiglia aristocratica, sulla via di Damasco incrociò la natura. Si trovava nella foresta dell’Anatolia: vide un’orsa con tre cuccioli. Bastava un clic, il fucile era oliato alla perfezione, ma fu il cervello a incepparsi. Fulminato da tanta bellezza, andò al mercato e barattò l’arma per una macchina fotografica. Era il 1963. Due anni prima in Svizzera il biologo e politico inglese Julian Huxley aveva ispirato il World Wildlife Fund (abbreviato Wwf) con l’aiuto di un po’ di teste coronate., che era architetto, decise che più che costruire nuovi insediamenti umani avrebbe restituito spazi all’ecosistema.