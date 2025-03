Sport.quotidiano.net - Adamant, nona sinfonia?

L’torna alla Bondi Arena per la terza giornata dei Play-In Gold contro la Gardonese (palla a due alle 18). Lo farà sicuramente senza Ballabio e quasi sicuramente anche senza Dioli, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio che lo condiziona ormai da una decina di giorni e che negli ultimi 2-3 giorni non gli ha permesso di allenarsi. Possibile invece che uno spezzone venga concesso al rientrante Chessari, che darà qualche minuto di riposo in cabina di regia a Santiago e Marchini. Di là, non sta meglio la Gardonese, costretta a fare i conti con diversi infortuni di giocatori importanti: su tutti l’esterno Motta, che ha finito la stagione a causa di un brutto infortunio a tibia e perone, ma non dovrebbero essere della contesa nemmeno Tonut e Grani. L’attacco bresciano sarà quindi tutto sulle spalle dell’argentino Davico, ex di turno, coadiuvato sugli esterni da Jovanovic e Mazzantini, e in area dal centro Basso.