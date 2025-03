Ilrestodelcarlino.it - Accordo Comune-Ferrari. Arriva una seconda pista

Untra ildi Fiorano e lafarà nascere una nuova, accanto al tracciato esistente, garantendo al contempo nuove risorse per il verde pubblico fioranese. Il consiglio comunale, riunitosi giovedi presso Casa Corsini, ha infatti approvato il procedimento proposto daS.p.A. che, previsto dalla normativa regionale, consente l’approvazione di progetti di interesse pubblico e la trasformazione di insediamenti imprenditoriali che comportino varianti alla pianificazione territoriale vigente. Ebbene, l’intervento approvato dall’aula prevede la realizzazione di una nuova ‘Test Track’ con officina dedicata, situata accanto all’attualedi prova per le vetture di Formula Uno, nell’area che ospitò il centro vaccinale Covid. La nuovasarà dedicata al collaudo delle vetture stradali prodotte da, ed è facile prevedere spegnerà, per buona parte, le polemiche che accompagnano, periodicamente, questo tipo di test che oggi si svolgono anche sulla rete stradale ordinaria, generando doglianze social e non solo.