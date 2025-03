Agi.it - Accoltellato al petto alla Festa di carnevale, muore un giovane in Sardegna

Leggi su Agi.it

AGI - Una rissa, poi le coltellate, e un ragazzo morto. E' quanto accaduto durante una serata dia Bari Sardo, nell'Ogliastra. Come ricostruisce l'Unione sarda e altri quotidiani locali, Marco Mameli, un operaio di 22 anni proveniente da Ilbono (Nu), ha perso la vita questa notte per una coltellata al. Il ragazzo si era recato nel paese vicino per assisteresfilata di, ma è rimasto coinvolto in una rissa, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, scoppiata intorno alle 23 in via Santa Cecilia. Un altro ragazzo è rimasto ferito. Mameli e quest'ultimo sono stati soccorsi da personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lanusei per i rilievi e le indagini.