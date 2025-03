Anteprima24.it - Accademia Volley Benevento, brusco stop casalingo col Volla

Tempo di lettura: 2 minutiPesante sconfitta per l’che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone diè stata superata dal(NA) con il punteggio di 3-1 (28-26, 25-23, 26-28, 25-13) nella quindicesima giornata del Campionato di Serie C.In un match che avrebbe potuto regalare alle giallorosse il secondo posto in classifica, la formazione beneventana incappa in un brutto scivolone, figlio di una prestazione decisamente opaca e sottotono contro un avversario che, invece, ha saputo gestire meglio i punti decisivi e approfittare delle difficotlà avversarie con grande maturità. Il rammarico giallorosso è soprattutto per i primi due set, terminati entrambi ai vantaggi, dove l’ha sprecato nelle battute finali una serie di opportunità che avrebbero potuto indirizzare le frazione a proprio favore e, probabilmente, anche la partita verso un altro risultato.