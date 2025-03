Ilrestodelcarlino.it - "Abusi sulla sorellastra". L’uomo rischia il processo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Avrebbe approfittato della sua innocenza, della sua ammirazione per quel fratello tanto più grande per abusare di lei. Sono pesantissime le accuse nei confronti di un 36enne modenese, accusato di violenza sessualeche, all’epoca dei fatti, nel 2021, aveva soltanto 13 anni. A sporgere denuncia sono stati i servizi sociali dopo che la bambina, terrorizzata, aveva rivelato a scuola quanto avveniva tra le mura domestiche. Ora– che ha negato invece ogni addebito –di finire aper il gravissimo reato di violenza sessuale su minore. Nei giorni scorsi il perito ha depositato la consulenza volta a stabilire, in sede di incidente probatorio, l’attendibilità della ragazzina che oggi ha 17 anni. Gli(presunti) sarebbero avvenuti nella casa di famiglia, alle porte di Modena.