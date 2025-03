Ilfattoquotidiano.it - Abbandonati nel nulla chiusi dentro una gabbia, senza cibo né acqua: “Lasciati lì apposta a morire”. Cani salvati per miracolo da due escursionisti di passaggio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Duesi imbattono in una, in pieno deserto., duené. È la scena che si è presentata a due persone nello Utah, che hanno subito allertato le autorità, salvando la vita a due Landseer maschi,in condizioni disperate. L’episodio, avvenuto il 23 febbraio, è stato reso noto dall’Hurricane Animal Shelter, il rifugio che ha accolto i due, con un post su Facebook: “Abbiamo pochissime informazioni su chi li ha. Nessun collare o microchip”, si legge nel messaggio. “Se qualcuno ha informazioni aggiuntive che potrebbero essere utili in questo caso, per favore ci contatti”.Secondo quanto riportato da Fox 13 Salt Lake City, i duehanno trovato ila mattina del 23 febbraio, vicino alla strada 318, nei pressi del lago Quail.