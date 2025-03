Sport.quotidiano.net - A Viareggio vince solo la noia. I playoff sono un lontano miraggio

0 PONTE BUGGIANESE 0: Carpita, Bellini, Ricci, Nannetti, Bertelli; Belluomini, Ricci, Remedi, Baracchini (7’ st Morelli); Bibaj, Ortolini (20’ st Ferrarese). All. Amoroso. PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Ferrari (27’st Prati), Palmese, Kapidiani (40’ st Chelini), Martinelli; Aiazzi, Pievani (33’ st Asara), Provenzano (17’ st Sgherri), Gargani (23’ st Bellandi); Granucci, Sali. All. Vettori. Arbitro: Monti di Firenze. Note: ammoniti Bellini; Asara, Prati.– Servivare per tornare a credere nella corsa, invece è arrivato un pareggio a reti bianche; pareggio che rischia seriamente di far divenire inutili le restanti 5 partite di campionato. Unvolitivo, colpevole di sbagliare sempre l’ultimo passaggio, talvolta anche sfortunato e, sicuramente, penalizzato da un arbitraggio insufficiente, non sfonda e così anche il Ponte Buggianese esce dal Marco Polo Sports Center con la porta illibata.