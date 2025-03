Quicomo.it - A spasso per via Santo Monti, la strada vintage di Como con rattoppi d’epoca e buche storiche

Leggi su Quicomo.it

c’è unache potrebbe essere inserita nei "beni storici della città": via, nel tratto tra via Brambilla e via Crispi, vanta decenni di interventi senza mai una vera sistemazione. Lo stato di degrado è ben documentato in foto e video che ci sono stati segnalati da un.