Laprimapagina.it - A Pescara “Match di Improvvisazione Teatrale al profumo di mimosa: Uomini contro Donne”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Tic – TeatroInCorso propone un appuntamento imperdibile: un entusiasmantediche vedrà due team di improvvisatori affrontarsi sul palco: gli, provenienti da Roma,ledi. L’evento si terrà sabato 8 marzo 2025, a partire dalle ore 21, presso l’Auditorium Petruzzi (Via delle Caserme, 60) nel cuore del centro storico diVecchia, all’interno del Museo delle Genti d’Abruzzo.Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della creatività, delle risate e dell’energia, grazie alla scuola d’TIC – TeatroInCorso, che da anni promuove l’arte dell’con corsi e spettacoli che coinvolgono e divertono il pubblico e i partecipanti.