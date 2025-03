Lanazione.it - "A Perugia servono le Zone 30". Troppe auto e incidenti sulle strade ’Limitare velocità e traffico’

La sicurezza stradale aè peggiorata negli ultimi tempi e per questointerventi drastici e rapidi in grado di invertire la rotta. A iniziare dall’istituzione di30. E’ arrivata nel capoluogo la campagna itinerante di Legambiente "Città2030, come cambia la mobilità" che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e favorire la creazione di centri urbani più vivibili. Ieri mattina nella biblioteca comunale di Ponte San Giovanni a parlarne c’erano Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria, Paolo Festi, presidente FIABPedala, Azzurra Muzzonigro, Sex and the City APS, con la partecipazione di Francesca Tizi, assessora all’istruzione, e Pierluigi Vossi, assessore alla mobilità. Legambiente è partita dai dati: il tasso di motorizzazione diè pari a 77ogni 100 abitanti, stabilmente elevatissimo e molto distante dell’obiettivo al 2030, quando si dovrà giungere al di sotto delle 35ogni 100 abitanti.