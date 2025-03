Lanazione.it - A Montelupo passo falso per l’Atletico Maremma

per: la formazione di Lorenzini, nell’anticipo di Promozione, cede 2-1 fuori casa.: Lensi, Cupo, Cerrini, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Torrente, Ndaw, Caparrini. A disposizione: Consani, Pucci, Marrazzo, Marchi, Peragnoli, Cintelli, Fermaca, Masoni. All. Lucchesi. ATLETICO: Iacoboaea, Presicci, Rosi, Rigutini, Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez, Scozzafava. A disposizione: Beligni, Cozzolino, Picchianti, Sabatini, Sarzilla, Ciolli, Forieri, Sabatini. All. Lorenzini. Reti: 2’ Coli, 8’st Caparrini, 20’st Bartolozzi. Il programma di oggi: Invictasauro-Saline, Massa Valpiana-Atletico Piombino, C. S. Lebowski-Belvedere.