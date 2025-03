Sport.quotidiano.net - A Montegiorgio. Casette Verdini pareggia. La rete è di Gentilucci

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 : Battistelli, Beleggia (56’ Novara), Marziali, Misin, Tarulli, Sako, Verdecchia (82’ A. Milozzi), Vignaroli, Tracanna (91’ Zamputi), M. Milozzi (70’ Ribichini), Paolini (64’ Frinconi). All. Di Stefano.: Carnevali, Ferrari (48’ Poloni), Ciurlanti, Tidiane, Menchi, Moschetta,(57’ Ogievba), Pagliari (37’ Forte), Latini, Giaccaglia, Lami (76’ Midei). All. Lattanzi. Arbitro: Domizzi di Macerata. Reti: 26’ Paolini, 49’. Torna a muovere la classifica ilchee resta al quinto posto. A partire meglio è il, che al 26’ è in vantaggio. Paolini approfitta di un liscio della difesa e supera Carnevali in pallonetto. I rossoblù reggono bene il ritorno degli ospiti e chiudono in vantaggio il primo tempo.