Liberoquotidiano.it - A Milano non c'è il mare, nelle sale parto del Niguarda sì

Nel redi Ostetricia dell'ospedale, tra le attese e le emozioni di chi si prepara a dare alla luce una nuova vita, uno squarcio d'azzurro illumina i corridoi. Anche quando piove a, qui il cielo splende sempre. Merito delle fotografie di Maria Pia Pisoni, ginecologa e artista, che ha aperto delle "finestre" nel lungo corridoio del secondo piano del Blocco Nord che si affacciano sul cielo di Lombardia. Si tratta di fotografie che regalano un senso di evasione e leggerezza, aiutando le donne ricoverate a trovare conforto in una dimensione più serena. Non semplici scatti, ma frammenti di azzurro e di nuvole che catturano dettagli inaspettati: un aereo in volo, stormi di uccelli, palloncini sospesi nel vento, la bandiera che svetta sull'eliporto dell'ospedale. Ogni fotografia diventa un varco simbolico verso il futuro, un buon auspicio per chi sta per mettere al mondo un bambino.