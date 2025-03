Ilrestodelcarlino.it - A lezione di cooperazione: "Freno alla fuga dei talenti. Grazie ad un mondo di valori"

Da giovani a giovanissimi. Entra nel vivo la seconda parte delle attività didattiche della Scuola di Sviluppo Territoriale. Proprio l’altro giorno, a catalizzare l’attenzione degli studenti, è stata ladedicatascoperta deldella. È direttrice di Legacoop estense, Chiara Bertelli (facendosi portavoce anche del collega presidente della Scuola e direttore di Confcooperative, Ruggero Villani) a introdurre i ragazzi "all’aspetto peculiare dellasociale: l’attenzione alle fragilità". Oltre alle testimonianze dei vertici Cidas, con il presidente Daniele Bertarelli e il vice Cristiano Capisani – significativo il loro excursus sulle tante attività svolta da una fra le principali cooperative sociali del territorio, che fra le altre cose da lavoro a circa duemila persone e ne assiste circa un migliaio con fragilità o non autosufficienza – sono le testimonianze di Andrea Sangiorgi (presidente dei giovani di Confcooperative) e Gessica Caleffi (membro dell’esecutivo nazionale di Legacoop giovani – Generazioni) a entrare nel cuore degli elementi che più in assoluto rendono laun elemento di forte attrattività per le giovani generazioni.