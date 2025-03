Lanazione.it - A Firenze torna il concerto con 'La Toscana delle donne'

, 2 marzo 2025 - Prosegue il cammino de "La" che, anche quest'anno, per l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, propone il consueto momento "Insieme per cambiare musica", con ungratuito e tanti ospiti, alle 16, al Teatro Goldoni di, in via Santa Maria, 15. Tra gli ospiti ci saranno la cantautrice palermitana Giulia Mei il cui nome è legato alla sua canzone "Bandiera" interpretata sul palco di X Factor e da lì esplosa con successo anche per il messaggio di empowerment femminile con cui può essere tradotta; il cantante Paolo Vallesi e Giulia Mazzoni, compositrice e pianista di fama internazionale, testimonial dellasin dalla sua prima edizione. Molte altre saranno le presenze, sorprese che verranno però svelate nei prossimi giorni.