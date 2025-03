Ilfattoquotidiano.it - A Firenze ancora proroghe per i dehors: l’uscita dalla crisi non giustifica altri rinnovi

di Ilaria AgostiniOverdose da tavolini, terrazze e. Nelle città turistiche, l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande diventa una questione che sempre più somiglia a quella delle concessioni balneari: un diritto “temporaneo” sul suolo demaniale, che si tramuta in diritto acquisito e non soggetto a decadenza.In assenza di una normativa nazionale (che il governo promette entro fine anno, all’insegna della liberalizzazione), i regolamenti locali sui, in effetti, creano un vuoto in cui le lobby della ristorazione si muovono con agio. Senza neanche arricchire le casse comunali. Il canone nazionale di occupazione di suolo pubblico, infatti, per le città medie (100.000-500.000 ab.) assomma a 60 euro annui a metro quadro. Al tributo si aggiungono misure localmente disposte: coefficienti agevolativi o moltiplicatori.