A Firenze al via i lavori di asfaltatura in via D'Annunzio

, 2 marzo 2025 – Apartono dal 3 marzo idiin via D'. Fino al 7 marzo in orario 21-6 sarà in vigore un restringimento con senso unico nel tratto viale Duse-via Salvi Cristiani in direzione di via Falcucci. Restringimento anche in corrispondenza dell’incrocio via D’-viale Duse. La notte successiva (dalle 21 alle 6) isi sposteranno all’incrocio con via Novelli-via Falcucci con interruzione della circolazione tra via Salvi Cristiani e via della Rondinella; chiusura anche per via Falcucci (tra via dell’Arcolaio e via D’) e via Novelli (tra via Franceschi Ferrucci e via D’. Inoltre via Franceschi Ferrucci tra via Novelli e via della Rondinella diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lato di via Lungo l’Affrico in direzione di Settignano: via dell’Arcolaio-viale Duse-via D’