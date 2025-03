Ilrestodelcarlino.it - A Cupra potature sulle piante

è in corso un vero e proprio cambiamento del verde urbano con importanti interventi sul lungomare e vie interne. L’amministrazione comunale ha messo in campo operai, ditte private e risorse economiche per 20 mila euro, al fine di ridare forma ai viali, alle aree verdi, alle siepi e alle pinete. Un lavoro importante che è ancora in corso e che proseguirà nelle prossime settimane secondo un piano programmato dai responsabili di settore. "Dopo ledelle siepi sul lungomare e degli oleandri lungo il fosso Sant’Egidio, in via Taffetani in prossimità del parco Erminio Martelli e lungo via Gorizia – afferma il sindaco Alessio Piersimoni - la potatura di alcuni pini tra cui quelli all’interno della pineta sul lungomare sud e all’interno del parco di via Rosa Capriotti, dove sono previsti ulteriori interventi".