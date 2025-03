Novaratoday.it - A Cressa apre l'ambulatorio di continuità per chi è rimasto senza medico

Leggi su Novaratoday.it

Un aiuto per chi èdi famiglia. Dal prossimo 12 marzo sarà attivo nel Comune di, in piazza Matteotti, undiassistenziale diurna per gli assistiti rimastidi Medicina generale. Ilsarà presente nelle giornate di mercoledì.