A che ora lo sci di fondo oggi in tv Mondiali 2025 | orario skiathlon femminile programma streaming italiane in gara

Si continua con le gare distance a Trondheim. La domenica prevede, a ventiquattr’ore di distanza dall’omologa competizione maschile, la disputa dello: 10 km in classico, 10 km a tecnica libera.LA DIRETTA LIVE DELLODEIDI SCI DIDALLE 14.0060 le fondiste alla partenza per cercare di togliere ad Ebba Andeon il titolo conquistato nel 2023. Molta incertezza e tanto da capire, anche perché la presenza di Therese Johaug potrebbe scombinare diversi piani ed è indubbiamente un faro d’attenzione. Quattro lein: difficile vederle nelle parti alte, ma un buon piazzamento può essere l’obiettivo.Ladeidi Trondheimsi disputeràdalle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport.