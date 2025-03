Tpi.it - A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2025: l’orario della messa in onda in Italia

A che oralaininNella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzova inla cerimonia di. Anche quest’anno la cerimoniaè visibile sulla Rai, con la diretta su Rai 1 domenica sera a partire da 00.15, con “s – La notte in diretta”. Alberto Matano, seguirà in diretta la cerimonia con giornalisti e esperti cinematografici. La cerimonia didall’iconico Dolby Theatre di Los Angeles è affidata a Conan O’Brien. La vera e propriaperò inizierà “solo” intorno alle ore 2nottene. Con la fine dell’evento prevista per la tardissima nottena.Streaming e tvAbbiamo visto a che orala notte, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La cerimonia dinon sarà trassu Sky, poiché non ha rinnovato i diritti.