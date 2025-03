Fanpage.it - A C’è Posta per te Francesco chiede perdono a Ilena: “Voglio te, l’altra era un malessere”, ma lei rifiuta

A C'èper te, nella puntata del 1 marzo, la storia di un amore interrotto:non ha perdonatoche l'ha tradita con un'altra donna. "Lei era un'ossessione, un malessere, tu sei l'amore", prova a spiegare lui. Per lei il rifiuto è però netto e chiude la busta: "Per me non è nulla, non provo niente".