Fanpage.it - A C’è Posta Michelle non perdona il padre: “Ho sofferto tanto per lui, ma voglio conoscere la mia sorellastra”

Leggi su Fanpage.it

Nella puntata del 1 marzo di C'èper te,non hato ilSante, che non vedeva da 8 anni, per averla abbandonata. "Vederlo non mi fa effetto, hodopo che è andato via.la mia sorellastra, non mi ha fatto niente", ha spiegato la 18enne.