Secoloditalia.it - A Carnevale ogni spesa vale: per costumi e alimenti +25% rispetto al 2024

Leggi su Secoloditalia.it

Sognando ildi Rio (nelle foto copertina due scatti dell’edizione brasiliana 2025) gli italiani hanno più voglia di spendereallo scorso anno per festeggiare. È quanto emerge dai dati raccolti dell’Osservatorio dei Supermercati Il Gigante (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) secondo cui la vendita di maschera, accessori, trucchi, tatuaggi, coriandoli, stelle filanti e schiume spray fa segnare un incremento delle vendite del 25%al.Un incremento arriva anche dal consumo dei dolci del2025: gli italiani spenderanno quasi 220 milioni di euro, tra frappe, chiacchiere, struffoli, arancini, tortelli e le tantissime specialità della tradizione regionale. A stimarlo è la Coldiretti in occasione della grande festa nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia, con centinaia di iniziative tra show cooking, truccabimbi, degustazioni e laboratori dedicati alla festa delle maschere.