A 20 anni dalla morte di Nicola Calipari esce "Il Nibbio" con Claudio Santamaria. Sonia Bergamasco è Giuliana Sgrena

Roma, 28 feb. (askanews) – Il 4 marzo 2005, vent’fa,veniva ucciso a Baghdad, in Iraq, sulla strada verso l’aeroporto, mentre stava riportando a casa la giornalistaappena liberata dopo quasi un mese di prigionia. Il film “Il” di Alessandro Tonda, nelle sale dal 6 marzo, vuole raccontare quei drammatici 28 giorni prima che l’alto dirigente del Sismi sacrificasse la sua vita per salvare la giornalista de il Manifesto, proteggendola con il suo corpo dal fuoco amico, dopo essersi speso in ogni modo per la sua liberazione attraverso lunghe trattative con la cellula terroristica che l’aveva rapita, ma ne racconta anche il lato umano, con la moglie e i figli. Leggi anche › “FolleMente” di Paolo Genovese: la recensione di Paolo MereghettiA interpretarlo, che ha dichiarato :”Un film che al di là del singolo episodio, racconta una figura istituzionale che aveva una profonda umanità e questo è l’aspetto su cui ci siamo concentrati di più, aveva come unica arma la mediazione”.