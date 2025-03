Lanazione.it - 2 marzo, un’altra domenica di musei gratis in Toscana

Firenze, 22025 – Quella di oggi sarà una giornata dia ingresso gratuito in, a cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia. A Firenze inoltre grazie allametropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente iCivici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Nuovo appuntamento con laal museo nei luoghi della cultura statali della Direzione regionalenazionalie dei nuoviautonomi. Sono in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie deifiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento e Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine.