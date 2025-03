Bergamonews.it - “Zone silenziose”: promosso il parco Giusti del Galgario e la green way del Morla

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Le “” della città superano la prova. Lo studio condotto nel 2024 dal Dipartimento di Bergamo di Arpa Lombardia, in collaborazione con il Comune di Bergamo, ha confermato la qualità acustica delle aree individuate accessibili al pubblico, rafforzandone la vocazione come spazi dedicati al relax, allo svago, al ristoro e alla conservazione dell’ambiente sonoro naturale.La normativa italiana, in linea con le direttive europee, definisce “” le aree pubbliche caratterizzate da una bassa rumorosità, accessibili alla cittadinanza e destinate alla fruizione in tranquillità, senza un impatto significativo di suoni tecnologici e antropici. L’obiettivo dello studio era verificare, attraverso un monitoraggio acustico, se due delle quattroindividuate dal Comune rispettassero i livelli previsti, garantendo così spazi di qualità per il benessere della popolazione.