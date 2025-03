Ilrestodelcarlino.it - Zona Foro Boario. Inaugurato il murale per Antonio Piccinini

È ora a disposizione della cittadinanza, ben visibile per chi passa dal, ilperieri mattina, a 101 anni esatti dall’omicidio del parlamentare socialista reggiano assassinato dai fascisti, l’autore dell’opera è il conosciuto artista reggiano, Youness Nazli. Ilè stato realizzato in queste settimane sulle pareti esterne deldi Reggio, in via XX Settembre; un progetto che vede insieme Anpi, Arci, Auser, Boorea, Cucine del Popolo, Cgil, Filef, Circolo Arci Gardenia, Istituto Cervi, Istoreco, Legacoop Emilia Ovest, Spi Cgil in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e il patrocinio della Provincia di Reggio. Alla cerimonia hanno preso parte parecchie decine di persone, tra cui due quinte classi del vicino liceo Moro. Presente anche Gianpaolo Grimaldi, pro-nipote di, che a nome della famiglia ha ringraziato per l’omaggio portato a termine a poca distanza dal quartiere Gardenia, "luogo doveha vissuto, è stato trucidato e dove una via e una targa ricordano la sua figura – spiega Istoreco –.