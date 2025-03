Ilnapolista.it - Ziliani commenta le sviste arbitrali di Napoli-Inter citando Zalone: “Ma è del mestiere questo?”

Il giornalista Paolosu X il pareggio tradi stasera. Sull’arbitraggio di Doveri pesano due episodi: il fallo di mano di Dumfries e quello di McTominay su DumfriesOrmai stiamo assistendo a un calcio con due regolamenti: quello di arbitri, addetti Var ed espertidi Dazn e tv varie che lo reinventano ad ogni partita prendendo decisioni inaudite la cui giustezza (?) viene immancabilmente confermata dai sedicenti soloni con la faccia come sappiamo; e quello degli amanti del calcio com’è sempre stato che vedono prima McTominay franare in ritardo su Dumfries e stenderlo e poi Dumfries respingere con un pugno proteso un tiro di Spinazzola, con l’altro braccio proteso come seconda opzione di possibile respinta.Due rigore chiari, netti e indiscutibili che l’arbitro non concede, che il Var non giudica rigore e che in tv qualcuno ci racconta non essere rigore con scappellamento a destra come fosse antani.