Quotidiano.net - Zeman ricoverato : "Rischia di non parlare più". I medici: recupero difficile

"Non sappiamo se tornerà a, ce lo dirà il tempo, dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale": Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, ieri ha raccontato così, ai cronisti, uno degli aspetti più delicati delle condizioni di salute Zdenek, il 77enne ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio,da giovedì mattina presso la Stroke Unit del policlinico universitario romano, e ancora in terapia intensiva., che viene descritto come "vigile e collaborante" e non è in pericolo di vita, è statodopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale e si sta sottoponendo a tutti i test neurologici e cardiologici necessari per verificarne le cause, la portata e il decorso.