Zelensky | Usa restano partner strategici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.42 "L'aiuto dell'America è stato fondamentale per sopravvivere, voglio riconoscerlo. Nonostante il duro dialogo, rimaniamo. Ma dobbiamo essere onesti e diretti per capire veramente i nostri obiettivi comuni" Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr, all'indomani dello scontro alla Casa Bianca con Trump. "E' fondamentale per noi avere il sostegno di Trump. Lui vuole porre fine alla guerra, ma nessuno vuole la pace più di noi". Poi: "Comprensibile" il dialogo degli Usa con Putin.