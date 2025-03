Iltempo.it - Zelensky TrumpaNato: quei venti minuti che resteranno nella storia | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

L'incontro, trasmesso in diretta mondiale, tra Donald Trump e Volodymyralla Casa Bianca si è trasformato in un confronto dai toni particolarmente accesi, che ha valicato i confini della tradizionale diplomazia tra capi di Stato. Il presidente ucraino era arrivato a Washington per ottenere garanzie di sicurezza contro future aggressioni russe in cambio di un accordo economico sulle terre rare e i minerali, ma la discussione con il presidente americano e il suo vice, J.D. Vance si è animata e non poco. L'incontro, durato circa, è infatti rapidamente degenerato in un botta e risposta: Trump ha esortatoa «scendere a compromessi con la Russia, e non tornerete a combattere se verrà raggiunto un accordo di pace». Poi ha aggiunto: «O fai un accordo o siamo fuori. E se saremo fuori, combatterai.