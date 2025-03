Liberoquotidiano.it - "Zelensky si è suicidato. Cosa accadrà ora": Lucio Caracciolo, scenari catastrofici

Un qualche, semplicemente, non si era mai visto prima. Si parla della rissa nello Studio Ovale tra Volodymyre Donald Trump, l'incontro che si sarebbe dovuto concludere con la firma dell'accordo sulle terre rare ucraine e che invece è finito in uno scontro, brutale. Nessun accordo.cacciato in malo modo da Trump dalla Casa Bianca. Una inquietante pagina di storia scritta in tempo reale. Di quanto accaduto, ovviamente, se ne parla ovunque. E Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, non fa ovviamente eccezione. E nella puntata di venerdì 28 febbraio ecco ospite in collegamento. Lilli Gruber ricorda il titolo proposto dall'Economist: "Trump ha cominciato una battaglia stile-mafia per il potere globale.succederà adesso?pare sia stato mandato via dalla Casa Bianca.