Vanityfair.it - Zelensky: «Non credo di aver sbagliato, ma Trump con chi sta? Perché dice che l'Ucraina è distrutta?». L'intervista di Fox News cerca di incastrare il leader ucraino, che dà lezioni di civiltà a tutti

Leggi su Vanityfair.it

Intervito da Fox, che hato di metterlo in difficoltà,ha detto di rispettare il Presidente e l'America, ma non si è scusato per l'incidente nella sala Ovale ribadendo la sua posizione contro la narrazione filo Putin