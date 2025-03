Iltempo.it - Zelensky, dopo lo scontro con Trump vola da re Carlo: "Preoccupato". Cosa trapela

La visita di Volodymyralla Casa Bianca si è trasformata in unoaccesissimo con Donald. L'accordo sulle terre rare è saltato e le accuse tra i due sonote. "Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale, non hai rispetto per noi. Non c'è possibilità di arrivare a un accordo, l'atteggiamento è sbagliato", ha scandito il presidente degli Stati Uniti, esortando il leader dell'Ucraina a scendere a compromessi con la Russia. Il presidente di Kiev, dal canto suo, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto garanzie di sicurezza agli Usa in caso di violazione di tregua da parte di Mosca. Poi la dichiarazione tombale del tycoon americano sul social Truth: "Può tornare quando sarà pronto per la pace". A preoccuparsi di questo botta e risposta infuocato, ora, pare essere reIII.