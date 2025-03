Secoloditalia.it - Zelensky da Londra prova a ricucire: “Grato agli Usa. Sì all’accordo sui minerali, ma con garanzie di sicurezza”

Il giorno dopo tra miele e veleno. Il presidente ucraino Volodymyr, reduce dalla rissa in mondovisione con Donald Trump, riprende il filo del discorso da, dove è atterrato direttamente da Wahsington per partecipare al vertice dei leader europei sull’Ucraina. La giornata si apre con un tweet su X che ha il sapore di una mano tesa. “Siamo molto gratiStati Uniti per tutto il sostegno. Sonoal presidente Trump, al Congresso per il loro sostegno bipartisan e al popolo americano. Gli ucraini hanno sempre apprezzato questo sostegno, soprattutto durante questi tre anni di invasione su larga scala”, scrivedefinendo il rapporto con il presidente Usa più di quello tra due semplici leader, “è un legame storico e solido tra i nostri popoli”. Dopo la gratitudine la conferma (e la speranza) di avere “solo relazioni forti con l’America”.