Secoloditalia.it - Zelensky criticato aspramente per il suo dress code. Ma Churchill si presentò in tuta militare alla Casa Bianca

Del clamoroso confronto di venti minuti nello Studio Ovaletra Donald Trump e Volodymyrrimarrà negli annali – tra le altre cose- la critica aspra aldel presidente ucraino., come sua abitudine, indossa una felpa delle forze armate ucraine: niente giacca, niente cravatta. Trump, in completo blu d’ordinanza con cravatta rossa, a operatori e giornalisti che assistonoscena commenta con una bat: «Si è vestito elegante oggi». Poi la ruvida domanda di un giornalista durante l’incontro e il litigio con Trump e Vance: “Perché si rifiuta di indossare un completo? Lo possiede? Molti americani possono pensare che lei non rispetta questo Ufficio”. “Comprerò un abito elegante quando finirà la guerra”. Cosìrisponde sarcastico al cronista.