Iltempo.it - Zelensky colpito dalla sindrome Ferragni: la santificazione che dà alla testa

Leggi su Iltempo.it

Tre anni di «» planetaria gli hanno dato, questa è la verità. Il Presidente dell'Ucrainasi presentaCasa Bianca con quell'uniforme da combattimento (ma in prima linea ci vanno gli altri) che ormai suona piuttosto ridicola, non mostra riconoscenza alcuna, alza la voce dicendonazione con undici portaerei in servizio in giro per il mondo che devono ascoltare lui sulla sicurezza nazionale e, per giunta, si mette a discutere davanti alle telecamere di tutto il mondo: c'è poco da aggiungere, questi tre anni di guerra gli hanno fatto perdere il senso della misura. Allora vediamo di mettere le cose a posto. Primo: l'aggressione russa è sbagliata eha saputo interpretare con energia il ruolo di «frontman» che gli ha assegnato la storia. Secondo: il colpo di Stato che doveva deporlo in meno di una settimana è fallito solo ed esclusivamente per il sostegno occidentale, americano e inglese in particolare.