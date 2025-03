Ildifforme.it - Zelensky apre ad accordo con Trump su terre rare: “Pronto a firmare ma serviranno garanzie”

Leggi su Ildifforme.it

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sostenuto di aver avuto un dialogo con, in cui gli avrebbe chiesto di tentare di "ricostruire i rapporti con", in quanto per raggiungere la pace in Ucraina è necessario maggiore unità e non divisioniL'articoloadconsu: “ma” proviene da Il Difforme.