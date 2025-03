Thesocialpost.it - Zelensky a Londra per il bilaterale. Non si pente ma apre a Trump

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato aper una visita cruciale che comprende incontri con il primo ministro britannico Keir Starmer e un colloquio con il monarca Carlo III. La capitale britannica si conferma così un importante centro di sostegno per l’Ucraina, con il Regno Unito che intende ribadire il proprio impegno nella crisi ucraina.Starmer: “Avete il pieno appoggio del Regno Unito”Durante l’incontro a Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha accoltocon parole di incoraggiamento. “Vorrei solo dire che siete i benvenuti qui a Downing Street. E come avete sentito dagli applausi in strada, avete il pieno appoggio del Regno Unito e noi siamo con voi, con l’Ucraina, per tutto il tempo necessario,” ha dichiarato Starmer. Il premier ha inoltre sottolineato l’importanza di raggiungere una pace duratura, basata sulla sovranità e sicurezza dell’Ucraina, un obiettivo condiviso da entrambi i leader.