Lapresse.it - Zelensky a Fox News: “Grato agli americani, spero il presidente sia dalla nostra parte”

Leggi su Lapresse.it

“Sono moltoper tutto il vostro supporto. Avete fatto molto. SonoalTrump e al supporto bipartisan del Congresso”. Così ilucraino Volodymyrin un’intervista a Fox, dopo lo scontro con Trump nello Studio Ovale. “Nessuno vuole finire (la guerra) più di noi, perché noi in Ucraina siamo in questa guerra. Siamo in questa batta, una batta per la libertà completa, per le nostre vite. Quindi, sto solo dicendo che penso che dobbiamo starestessa. Eche ilsia”, ha aggiunto