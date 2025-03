Ilfattoquotidiano.it - Zelensky a Fox News dopo lo scontro: “Non devo nessuna scusa a Trump. Sono grato agli Usa ma ci servono garanzie di sicurezza”

“Nonloalla Casa Bianca. Lo ha detto Volodymyrin un’intervista a Fox. “Lo ringrazio per l’invito e lo rispetto”, ha aggiunto il presidente ucraino sottolineando che “certe conversazioni non andrebbero fatte di fronte ai media, con tutto il rispetto per la democrazia e la stampa libera”. “Vorreipiù dalla nostra parte e non nel mezzo, perchè la guerra è iniziata perché Putin ci ha aggredito”.“moltoStati Uniti per il loro sostegno. Ci avete aiutato a sopravvivere”, esordiscerispondendo alle accuse die del suo vice JD Vance di essere stato “in” e rivolgendosi direttamente “al popolo americano” e “al Congresso”. Il presidente ucraino non pensa di doversire con il presidente per l’acceso scambio alla Casa Bianca anche se riconosce che si sia trattato di “un brutto momento”.