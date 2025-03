Laspunta.it - Zefiro Torna, la musica barocca a Velletri. Un evento di Urban Art Lab con i giovani da tutta Europa.

di Giulia SiracusaDal 10 al 15 Marzo 2025 si svolge ala prima edizione del Festival, organizzato dal collettivoArt Lab. Il Festival e? una rassegna di 5 giorni dedicata alla(XVII e XVIII secolo ndr) e che vede confluire atalentuosi musicisti provenienti da Bruxelles, L’Aia, Lione e Basilea impegnati nella rassegna concertistica in collaborazione con musicisti dal Veneto, Sicilia e Roma; in concomitanzada Grecia ed Ungheria saranno impegnati per un progetto di mobilita? europea incentrato sull’importanza dellacome strumento sociale e di inclusione.Il Festival e? uno degli eventi finanziati tramite il bando europeo Erasmus+ KA154 vinto dal collettivo in collaborazione con Amaita Intercultura e si propone come un’autentica esperienza immersiva nella culturache ci accompagnera? perla settimana centrale di Marzo.