Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION celebra 25 anni di duelli

Konami ha annunciato l’uscita di Yu-Gi-Oh!, ora disponibile per Nintendo Switch e PC via Steam. L’edizione Steam, certificata per Steam Deck, sarà disponibile dalle 15:00 (ora italiana).Questa raccoltail 25°versario del gioco di carte Yu-Gi-Oh! con 14 titoli originariamente pubblicati tra il 1998 e il 2004 su Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, alcuni dei quali mai rilasciati al di fuori del Giappone.L’edizione fisica sarà disponibile presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e nelle regioni EMEA, includendo una delle due carte Spolverino dell’Arpia in edizione Rara Segreta Quarto di Secolo.I titoli inclusi nella raccolta:Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998)Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999)Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000-2003)Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000)Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000)Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001-2003)Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 (2001)Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001-2003)Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002-2004)Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003-2004)Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003)Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004)Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004-2005)Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (2004-2005)La collezione include una funzione di salvataggio/caricamento inedita nelle versioni originali.